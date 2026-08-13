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13.08.2026 06:31:29
Macroasia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Macroasia präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,190 PHP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,64 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,46 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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