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12.11.2026 06:31:28
Macroasia legte Quartalsergebnis vor
Macroasia hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Macroasia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 PHP je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,49 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum waren 2,59 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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