Macroasia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Macroasia ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Macroasia die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 PHP je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,63 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,35 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at