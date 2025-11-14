Macrogenics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Macrogenics hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 34,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at