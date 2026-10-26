Macrogenics Aktie
WKN DE: A1W6ND / ISIN: US5560991094
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26.10.2026 14:00:24
MacroGenics' Lorigerlimab Shows 25% Response Rate In Clear Cell Gynecologic Cancer
(RTTNews) - MacroGenics (MGNX) reported interim Phase 2 LINNET results showing lorigerlimab achieved a 25% confirmed objective response rate and 44% disease control rate in patients with advanced clear cell gynecologic cancer.
All responses remained ongoing at the September 1, 2026 data cutoff.
The company is evaluating a lower dose, with updated results expected in H1 2027.
MGNX on Friday closed at $2.250, down 38.02%.
In the pre-market trading, shares are down 1.33% at $2.22.
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