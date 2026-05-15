Macrogenics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Macrogenics veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Macrogenics im vergangenen Quartal 20,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Macrogenics 13,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at