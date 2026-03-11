11.03.2026 06:31:29

Macrogenics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Macrogenics veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Macrogenics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 113,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 19,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,180 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Macrogenics im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 149,50 Millionen USD im Vergleich zu 149,96 Millionen USD im Vorjahr.

