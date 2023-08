Macron - Frankreichs Botschafter bleibt im Niger

Paris (Reuters) - Frankreichs Botschafter im Niger bleibt ungeachtet des Militärputschs auf seinem Posten in dem westafrikanischen Land.

Das stellte der französische Präsident Emmanuel Macron am Montag in einer Rede vor Diplomaten klar. Zugleich bekräftigte Macron, dass Frankreich auch weiterhin hinter dem gestürzten demokratisch gewählten nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum stehe. Dessen Weigerung zurückzutreten sei mutig, betonte Macron.

Die neue Militärregierung im Niger hatte am Freitag laut seinem Außenministerium den französischen Botschafter Sylvain Itte des Landes verwiesen. Die Entscheidung sei unter anderem wegen Ittes Weigerung getroffen worden, einer Einladung zu einem Treffen mit dem Außenminister der Putschisten nachzukommen. Auch andere Handlungen der französischen Regierung stünden den Interessen Nigers entgegen. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte am Wochenende klargestellt, dass der deutsche Botschafter nicht ausgewiesen worden sei.

Die Putschisten unter der Führung des Generals Abdourahamane Tiani hatten Bazoum am 26. Juli gestürzt. Sie haben eine Klage gegen ihn wegen Hochverrats angekündigt. Bazoums Wahl im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel im Niger, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht hat.

