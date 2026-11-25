BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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25.11.2026 13:21:57
Macron begrüßt Ansiedlung: Chinas Autobauer BYD will in Frankreich Autos bauen
Der chinesische Autobauer BYD will erstmals eine Produktionsstätte in Westeuropa eröffnen. In einem ehemaligen Smart-Werk im französischen Hambach könnten bereits Ende 2027 Fahrzeuge speziell für den europäischen Markt gebaut werden. Viele Autoteile sollen aber nicht aus China kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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