Macron berät erneut mit Putin - Hilfsmission für Mariupol geplant

PARIS/MOSKAU (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kremlchef Wladimir Putin wollen am Dienstagnachmittag erneut über Auswege im Ukraine-Krieg beraten. Ein Telefonat der beiden Präsidenten sei für 16.30 Uhr angesetzt, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. Der Kreml bestätigte das geplante Telefonat.

Macron hatte im Vorfeld angekündigt, dass es ihm um eine Abstimmung mit Russland über eine Evakuierungsmission für die belagerte ukrainische Hafenstadt Mariupol gehe. Frankreich strebt die Hilfsaktion gemeinsam mit der Türkei und Griechenland an. Als Voraussetzung nannte Frankreich, dass Russland die Belagerung der Stadt aufhebt.

Über die Evakuierungsmission hatte Macron sich bereits am Donnerstag vergangener Woche direkt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beraten.

In Istanbul trafen sich unterdessen am Dienstag rund viereinhalb Wochen nach Start des Kriegs Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde. Ungeachtet dessen kündigte Russland an, seine Angriffe in der Ukraine fortzusetzen.

