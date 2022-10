Macron empfängt Scholz kommenden Mittwoch in Paris

BRüSSEL (AFP)--Der französische Präsident Emmanuel Macron empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Mittwoch in Paris. Das teilte das französische Präsidialbüro am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit. Bei dem Spitzentreffen dürfte es darum gehen, Differenzen unter anderem im Energie- und Rüstungsbereich auszuräumen.

Macron hatte Scholz vor dem EU-Gipfel davor gewarnt, dass Deutschland in Europa "isoliert" sei. Berlin und Paris hatten zuvor überraschend das eigentlich geplante Regierungstreffen mit Ministern beider Länder bei Paris abgesagt, das für kommenden Mittwoch geplant war.

Bei einem bilateralen Gespräch vor dem Brüsseler Gipfel einigten sich Scholz und Macron nach den französischen Angaben darauf, "schnell" ein neues Datum für die Regierungskonsultationen festzulegen. Sie sollen im Januar stattfinden. Beide Seiten hatten den Aufschub mit inhaltlichen und terminlichen Schwierigkeiten begründet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2022 12:20 ET (16:20 GMT)