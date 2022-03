Macron erteilt beschleunigter EU-Aufnahme für Ukraine Absage

VERSAILLES (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat dem Wunsch der Ukraine nach beschleunigter Aufnahme in die Europäische Union eine klare Absage erteilt. "Können wir ein beschleunigtes oder außerordentliches Verfahren mit einem Land im Krieg haben, ohne auf irgendwelche Kriterien zu gucken? Die Antwort lautet Nein", sagte Macron am Freitag nach einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Versailles.

Macron sagte, er verstehe die Emotionen und die Erwartung. Man habe die starke, klare und unmissverständliche Nachricht gesendet, dass die Ukraine Teil der europäischen Familie sei. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen sagte, der Vorgang sei bereits sehr anders. "Es gibt ein enormes Tempo im Verfahren", sagte sie mit Blick auf die zurückliegenden Tage.

Die Staats- und Regierungschefs hatten in ihrer Erklärung von Freitagfrüh geschrieben, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehöre, aber keine konkreten Zusagen an Kiew für einen schnellen EU-Beitritt gemacht. Die EU-Kommission ist beauftragt, den ukrainischen Antrag auf EU-Mitgliedschaft zu prüfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich ernüchtert und forderte, die EU solle mehr tun. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, sagte, man wolle ein Eilverfahren.

Der EU-Beitritt ist ein langer und komplizierter Prozess. Selbst wenn die EU-Kommission den Antrag positiv bewerten sollte, könnte allein der Start der Aufnahmeverhandlungen noch lange auf sich warten lassen, da alle EU-Staaten einverstanden sein müssen./rbo/DP/ngu