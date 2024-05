Macron: EU braucht schnellere Investitionen in grüne Technologien

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Europa angesichts eines "kolossalen" Finanzbedarfs bei der Förderung klimafreundlicher Technologien zu schnelleren privaten und öffentlichen Investitionen aufgerufen. Europa dürfe nicht hinter den USA und China zurückfallen, sagte Macron bei der Verleihung des Internationalen Preis des Westfälischen Friedens an ihn in Münster.

"Wir müssen viel mehr privates und öffentliches Geld investieren in saubere Technologien und das genauso schnell tun wie die Amerikaner und Chinesen", forderte Macron nach Angaben des Übersetzers in seiner Rede. "Heutzutage sind wir Europäer noch zu zerstritten, wir sind zu langsam und wir sind zu schüchtern. Das hemmt uns und bremst uns aus."

Die Europäische Union (EU) habe schon einiges erreicht, wie etwa einen gemeinsamen Rahmen für solche Technologien mit dem Green Deal. Es gehe nicht darum, zwischen Wachstum und dem Kampf gegen den Klimawandel zu wählen. "Wir müssen beides gleichzeitig machen: Man muss dekarbonisieren und gleichzeitig Wachstum schaffen. Das dekarbonisierte Wachstum ist möglich", sagte Macron. Europa müsse Bürokratie verringern und Regeln vereinfachen.

Ukraine unterstützen und eigene Verteidigung stärken

In seiner Dankesrede bekräftige Macron auch seine Forderung nach einer wirkungsvollen Unterstützung für die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriff. "Als Europäer müssen wir so lange und so intensiv wie nötig und möglich die Ukraine unterstützen, denn sie verteidigt die Ordnung der Souveränität und der Sicherheit, die einzige Ordnung, die überhaupt in Europa möglich ist", sagte der französische Präsident.

Der Krieg habe Europa aufgeweckt, denn nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges habe man kein Europa der Verteidigung gewollt. Dies sei nun anders. Europa müsse nun seine Verteidigungsfähigkeit stärken, um auch ohne die USA und das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato stärker dazustehen.

"Die Nato allein wird uns nicht retten können, wird uns nicht helfen können. Wir müssen uns selbst helfen. Es muss also ein Sicherheitsrahmen geschaffen werden, einen Sicherheitsrahmen der Europäischen Union", forderte Macron. Solch eine strategische Entscheidung werde es Europa ermöglichen, den Frieden dauerhaft in der Region zu finden.

Dazu sei auch der Aufbau europäischer Streitkräfte notwendig. Bislang habe Europa das Glück gehabt, einen großen amerikanischen Bruder zu haben. Aber es könnte wegen "Irrungen und Wirrungen" in der politischen Entwicklung in den USA riskant sein, sich darauf zu verlassen. "Deshalb muss Europa seine eigene Sicherheit bedenken und gewährleisten", sagte Macron. "Wir müssen unserer Sicherheit gemeinsam konzipieren, was wir bisher nicht getan haben. Und wir werden das tun."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2024 08:00 ET (12:00 GMT)