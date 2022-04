Macron in erster Runde vor Le Pen - Beide in Stichwahl

Im Rennen um die Präsidentschaft in Frankreich entscheiden die Wähler in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der rechten Kandidatin Marine Le Pen . Beide qualifizierten sich in der ersten Runde am Sonntag wie erwartet für die Stichwahl, wie aus ersten Prognosen von vier Meinungsforschungsinstituten hervorging.