Macron kündigt Bau neuer Atomkraftwerke an

Paris (Reuters) - Frankreich will in den nächsten Jahrzehnten mindestens sechs neue Atomkraftwerke bauen, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

Dies kündigte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Belfort an und betonte, die Atomenergie stehe im Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik. Die neuen Atommeiler sollen demnach vom staatlichen Versorger EDF gebaut und betrieben und mit Milliarden Euro öffentlicher Mittel gefördert werden. Die französischen Atomkraftwerke, die bereits am Netz sind, sollen zudem eine längere Laufzeit erhalten von dann 50 Jahren statt der bisherigen 40 Jahre. Zugleich versprach Macron den Ausbau Erneuerbarer Energien wie Sonne und Wind.

"Wir sind glücklich, dass wir in Frankreich auf eine starke nukleare Industrie zählen können, reich an Fachwissen und mit Hunderttausenden Arbeitsplätzen", sagte Macron. Der erste Reaktor der neuen Generation EPR werde aber erst 2035 ans Netz gehen. Zu den geplanten sechs neuen Mailern kündigte der Präsident an, den Bau weiterer acht Atomkraftwerke prüfen zu lassen. Im Gegensatz zu Deutschland setzt Frankreich beim Klimaschutz voll auf Atomkraft. Nach Plänen der EU-Kommission soll Nuklearenergie auch auf Druck Frankreichs als "grün" eingestuft werden.