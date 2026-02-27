Macron nennt Mercosur-Entscheidung 'böse Überraschung'

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die angekündigte vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommen zwischen der EU und südamerikanischen Mercosur-Staaten scharf kritisiert. "Für Frankreich ist das eine Überraschung und eine böse Überraschung", sagte Macron in Paris. Für das Europaparlament, das für eine Überprüfung des Abkommens durch den Gerichtshof der Europäischen Union gestimmt hatte, sei es eine schlechte Art.

Frankreich hatte mehrfach lautstark Kritik an dem Abkommen geäußert. Macron kündigte trotz mehrerer Zugeständnisse letztlich an, gegen den Deal zu votieren. Macron betonte nun, man werde genau darauf achten, dass die Punkte, die man in den vergangenen Monaten ausgehandelt habe, auch wirklich eingehalten würden./rbo/DP/nas