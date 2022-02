Macron reist zu Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Konflikt zu Putin

PARIS/MOSKAU (dpa-AFX) - Im Ukraine-Konflikt reist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag zu einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin nach Moskau. Beide hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Krisengespräche am Telefon geführt. Frankreich hat derzeit die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Vor seinem Besuch im Kreml stimmte sich Macron mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ab, der an diesem Montag seinen Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden macht. Auch dabei wird der Ukraine-Konflikt eine wichtige Rolle spielen.

Aus dem Élysée-Palast hieß es vorab, es gehe um eine einheitliche, abgestimmte Ansage an Moskau mit klar umrissenen Konsequenzen im Fall einer Aggression. International gibt es Sorgen, dass Russland einen Einmarsch ins Nachbarland Ukraine plant. Der Kreml bestreitet solche Pläne. Macron nannte in der Zeitung "Journal du Dimanche" als Ziel seines Besuchs, "Antworten auf die Notlage zu erarbeiten und in Richtung einer neuen Ordnung voranzugehen, die Europa dringend braucht und die auf dem Grundprinzip der Gleichheit und Souveränität der Staaten basiert". Dass Russland sich um seine Sicherheit kümmere, sei "legitim"./evs/DP/nas