Macron schlägt Le Pen - Aufatmen in Europa

Bei der Präsidentenwahl in Frankreich hat Staatschef Emmanuel Macron seine euroskeptische Rivalin Marine Le Pen klar besiegt und damit für Aufatmen in Europa gesorgt. Der liberale Amtsinhaber setzte sich demnach in der zweiten Runde am Sonntag Meinungsforschern zufolge mit rund 58,5 Prozent der Stimmen gegen seine rechte Konkurrentin durch.