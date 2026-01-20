20.01.2026 09:00:38

Macron schlägt G7-Treffen mit Russland und Dänemark vor

PARIS/WASHINGTON (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ein Treffen der G7-Staaten mit Russland und Dänemark am Donnerstag in Paris vorgeschlagen. Das geht aus privaten Textnachrichten zwischen Macron und Trump hervor, die der US-Präsident auf der Plattform Truth Social teilte. Der Élysée-Palast bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit der Nachrichten./evs/DP/jha

