Macron sieht "nicht die Stunde des Dialogs" mit Russland

BERLIN (Dow Jones)--Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat Verhandlungen mit Russland zum Ukraine-Krieg unter den gegenwärtigen Bedingungen abgelehnt. "Im Augenblick ist noch nicht die Stunde des Dialogs, weil Russland Krieg gewählt hat, gewählt hat, diesen Krieg zu intensivieren", sagte Macron auf der Münchner Sicherheitskonferenz laut einem Übersetzer. "Russland darf nicht, kann nicht diesen Krieg gewinnen, der russische Angriff muss scheitern." Macron bekräftigte die Entschlossenheit, der Ukraine "die Mittel in die Hand zu geben, auch wieder an den Verhandlungstisch zu treten".

Verhandlungen könnten nur unter Bedingungen erfolgen, die die Ukraine festlege. An einen "Regimewechsel" in Russland glaube er nicht, betonte Macron ausdrücklich. Frankreichs Präsident forderte mehr Investitionen in Verteidigung: "Wenn wir den Frieden wollen, dann brauchen wir dazu auch die Mittel." Die Europäer müssten diese Anstrengung gemeinsam leisten. Macron verwies zudem unter anderem auch auf die Rolle der französischen Nuklearabschreckung.

February 17, 2023