Macron sucht vor Wahl Bürgernähe: 'Zu allem bereit, um zu überzeugen'

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im Vorfeld des entscheidenden Duells mit Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl mit Bürgernähe enttäuschte Wähler für sich gewinnen. "Ich bin zu allem bereit, um zu überzeugen", sagte Macron am Montag bei einem Besuch in der von Armut geprägten Kleinstadt Denain im Norden Frankreichs, in der viele für seine rechte Kontrahentin gestimmt hatten. "Man muss auf die Fragen abzielen, die die Leute sich stellen." Macron und Le Pen stehen sich am 24. April in einer Stichwahl gegenüber.

Menschen in schwierigen Situationen erreiche man nur noch mit spürbaren Verbesserungen in ihrem Alltag, sagte Macron. "Es braucht Effizienz. Die Leute glauben nicht mehr an Versprechungen." Bei seinen Gesprächen mit Bürgern in Denain habe er viel Unsicherheit gespürt, etwa von jungen Leuten auf Jobsuche oder von Menschen, die in ihrem Beruf wenig verdienen.

Es gehe nun darum, auch Wähler von Marine Le Pen zu gewinnen, deren Partei Rassemblement er fälschlicherweise mehrfach beim alten Namen Front National nannte. Diesen hatte Le Pen 2018 geändert und damit nach Überzeugung von Kommentatoren versucht, das alte rechtsextreme Image der Partei abzustreifen./vio/DP/men