Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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04.09.2026 15:03:26
Macron visits Bayeux Tapestry with King Charles, PM Andy Burnham
French President Emmanuel Macron is on a shorter-term visit to the UK than the renowned on-loan 11th century tapestry. He viewed the ancient artwork with the UK monarch and relatively new Prime Minister Andy Burnham.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs
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