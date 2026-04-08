08.04.2026 09:36:38

Macron: Waffenruhe zwischen Iran und USA 'sehr gute Sache'

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA begrüßt. "Die Ankündigung dieser Feuerpause ist eine sehr gute Sache", sagte Macron zu Beginn einer Sitzung des Sicherheits- und Verteidigungsrats in Paris. Es sei aber auch ein Anliegen Frankreichs, sicherzugehen, dass die Waffenruhe den Libanon vollständig einbeziehe.

Macron nannte die Lage im Libanon kritisch. Die Hisbollah-Miliz habe einen strategischen Fehler begangen, als sie Israel angriff und den Libanon in die regionale Krise hineinzog. Aber das, was man heute mit Angriffen und der Besetzung des Südlibanons erlebe, könne keine dauerhafte Antwort sein.

Macron betonte, auf die Waffenruhe sollten Verhandlungen folgen. Er begrüßte es, dass der Iran die wichtige Straße von Hormus wieder freigeben wolle. Ein gutes Dutzend Länder stünden bereit, um durch eine defensive Mission die Wiederaufnahme des Schiffverkehrs zu erleichtern./rbo/DP/jha

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