Macron warnt in Peking vor einer Abgrenzung Chinas

Peking/Berlin (Reuters) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich am Mittwoch in Peking dazu bekannt, dass China trotz politischer Differenzen wichtiger Handelspartner bleiben soll.

"Wir müssen unsere Industrien in gewisser Weise von Risiken befreien, aber wir dürfen uns nicht distanzieren und abgrenzen", sagte er am Mittwoch zu Beginn eines Staatsbesuchs in Peking. Macron besucht zusammen mit einer französischen Wirtschaftsdelegation China und hofft auf Aufträge für die französische Industrie. Am Donnerstag wird er zusammen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit der chinesischen Führung sprechen. Von der Leyen hatte zuvor eine deutlich härtere Haltung der EU gegenüber China angekündigt. Das abgeschlossene Investitionsabkommen müsse wegen der Entwicklung Chinas "neu bewertet werden", hatte sie vergangene Woche gesagt. Beide wollen die Ukraine zu einem Thema der Gespräche machen und China dazu drängen, sich bei Russland auf einen Abzug der Truppen und einen Frieden einzusetzen.

Der gemeinsame Besuch von Macron und von der Leyen demonstriere die Geschlossenheit Europas gegenüber China, erklärte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner in Berlin. "Ein Decoupling ist nicht im Interesse heimischer Unternehmen." Gönner sprach sich ebenfalls für eine Neubewertung des Ende 2020 beschlossenen EU-China-Investitionsabkommens aus.