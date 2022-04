Macron will bei Wiederwahl Rente an Inflation koppeln

Paris (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl die Rente ab Sommer an die Inflation zu koppeln.

Der Schwerpunkt der ersten Maßnahmen einer zweiten Amtszeit wäre die Erhaltung der Kaufkraft, sagte Macron am Mittwoch dem Fernsehsender TF1. Zudem will der Präsident die Erdgas- und Strompreise weiter deckeln. Die erste Runde der Präsidentenwahl in Frankreich findet am Sonntag statt.[L5N2W345Q] Macron muss dabei um den lange sicher geglaubten Sieg bangen. Der Pro-Europäer sieht sich mit Umfragen konfrontiert, die für die am 24. April zu erwartende Stichwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der rechtsextremen Herausforderin Marine Le Pen vorhersagen.