Macron will schnelle Minenräumung in Straße von Hormus

ÉVIAN (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran auf einen schnellen Start einer internationalen Militärmission in der Straße von Hormus. "Wir werden zunächst alles tun, damit dieses Abkommen in Kraft tritt und die Straße von Hormus somit friedlich wieder geöffnet wird und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann", sagte Macron im Interview dem Sender TF1. "Wir sind vor Ort", meinte Macron. "Wir sind bereit, sehr schnell zu handeln."

Frankreich könne "innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage nach der Bestätigung" seinen Flugzeugträger "Charles de Gaulle", Fregatten, Minensuchboote und Flugzeuge in der Region einsetzen, sagte Macron. "Wir werden also gemeinsam mit den Amerikanern und parallel dazu mit den Iranern dafür sorgen, dass dieser Einsatz erfolgt, damit die Wiederöffnung der Straße von Hormus friedlich verläuft und von Dauer ist."

Internationale Marinemission mit 40 Ländern

Unter der Führung von Frankreich und Großbritannien ist bereits seit längerem eine neutrale Marinemission geplant und vorbereitet worden, die nach einem Ende der Kampfhandlungen beginnen soll. Ziel ist das Räumen von Minen in der Meerenge und das Begleiten von Handelsschiffen für eine sichere Durchfahrt. Mehr als 40 Länder haben ihre Unterstützung zugesichert, darunter auch Deutschland.

Mit Blick auf einen möglichen Einsatz in der Meerenge hatte Frankreich bereits die "Charles de Gaulle" und Begleitschiffe in die Nähe der Straße von Hormus verlegt. Außerdem seien andere Länder wie Großbritannien, Italien und die Niederlande ebenfalls bereits in der Region präsent, sagte Macron./evs/DP/jha