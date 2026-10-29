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29.10.2026 06:31:29
Macronix International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Macronix International präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 5,52 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Macronix International -0,470 TWD je Aktie verdient.
Macronix International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,24 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 195,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,21 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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