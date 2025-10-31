Macronix International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Macronix International veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,46 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8,21 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,75 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at