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29.04.2026 06:31:29
Macronix International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Macronix International hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,90 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Macronix International -0,470 TWD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,58 Prozent auf 10,47 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,14 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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