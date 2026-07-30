Macronix International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Macronix International hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,92 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,690 TWD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 19,12 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,80 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at