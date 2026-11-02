Macrotech Developers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Macrotech Developers ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Macrotech Developers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 10,14 INR. Im letzten Jahr hatte Macrotech Developers einen Gewinn von 7,90 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Macrotech Developers mit einem Umsatz von insgesamt 44,67 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at