Macrotech Developers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Macrotech Developers stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,73 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,97 Milliarden INR – ein Plus von 43,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Macrotech Developers 34,92 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at