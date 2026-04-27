27.04.2026 06:31:29

Macrotech Developers präsentierte Quartalsergebnisse

Macrotech Developers hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,09 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,26 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 47,14 Milliarden INR gegenüber 42,24 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 9,23 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 49,21 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 34,34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Macrotech Developers ein EPS von 27,76 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 166,76 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 137,80 Milliarden INR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 33,58 INR sowie einem Umsatz in Höhe von 168,67 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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