30.01.2026 06:31:29
Macrotech Developers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Macrotech Developers hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 9,59 INR gegenüber 9,48 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46,73 Milliarden INR – ein Plus von 14,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Macrotech Developers 40,83 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
