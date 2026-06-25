Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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25.06.2026 15:23:00
Macs und iPads zuerst: Apple setzt die Preise hoch
Apple hat erste Hardware-Preise nach oben korrigiert, um bei explodierenden Speicherpreisen die Gewinnspanne zu wahren. Für Kunden wird es deutlich teurer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
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|09.06.26
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|22.04.26
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|04.06.26
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|Apple Inc.
|242,00
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