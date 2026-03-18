Macy’s-Aktie im Aufwind: Quartalszahlen schlagen Schätzungen

Macy's hat im Weihnachtsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Wegen der ungewissen Entwicklungen des Iran-Kriegs und anderer Faktoren fällt die Prognose jedoch vorsichtig aus.

• Macy's legt Zahlen fürs vierte Quartal vor• Analystenerwartungen geschlagen• Iran-Krieg und Zölle machen Ausblick schwierig

Die Warenhauskette Macy's, zu der auch die gehobenen Bloomingdale's-Filialen und die Kosmetikkette Bluemercury gehören, verzeichnete erneut steigende vergleichbare Umsätze. Als Gründe nannte der Konzern eine Überarbeitung des Sortiments sowie verbesserten Kundenservice.

Für das laufende Geschäftsjahr präsentierte Macy's jedoch einen geteilten Ausblick: Während die Umsatzprognose über den Erwartungen der Wall Street liegt, fiel die Gewinnerwartung konservativer aus. CEO Tony Spring begründete die zurückhaltende Haltung mit der Spannung zwischen der relativ robusten Geschäftsentwicklung und äußeren wirtschaftlichen Unwägbarkeiten.

Unsicherheit durch Zölle und Iran-Konflikt

"Derzeit gibt es mehr Unbekanntes als Bekanntes", sagte Spring in einem Interview mit der Associated Press am Mittwoch. Besonders die Unsicherheit rund um die Zollpolitik von Präsident Donald Trump und der Iran-Krieg, der die Energiepreise in die Höhe getrieben hat, belasten die Planung des Einzelhändlers.

Spring, der sein zweites Jahr an der Spitze des traditionsreichen Einzelhändlers antritt, berichtete von Rekordverkäufen bei Bloomingdale's während der Feiertage.

Externe Belastungsfaktoren treffen Branche

Dennoch sieht sich Macy's mit denselben Herausforderungen konfrontiert wie Wettbewerber im gesamten Einzelhandelssektor. Die USA haben den globalen Handel durch Zölle erschüttert, die Preise nach oben getrieben haben. Viele Amerikaner haben ihre Ausgabenprioritäten neu justiert, erklärt AP.

Der Ende letzten Monats begonnene Iran-Krieg verstärkt diese Belastungen zusätzlich. Die Preise für Benzin und insbesondere Diesel, der hauptsächlich im Transportwesen verwendet wird, sind stark gestiegen. Die jüngsten Kostensteigerungen treffen Verbraucher direkt an der Zapfsäule und könnten sich bald auch auf die Ladenpreise auswirken.

Einzelhändler stehen vor schwierigen Entscheidungen: von der Auswahl der Produkte bis zur Frage, wie viel der gestiegenen Kosten an bereits vorsichtige Kunden weitergegeben werden kann.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat zwar die umfangreichsten Zölle von Präsident Trump aufgehoben, doch die Regierung versucht, sie durch neue zu ersetzen. Ein Bundesrichter entschied zwar, dass Unternehmen Anspruch auf Rückerstattungen für vom Obersten Gerichtshof aufgehobene Zölle haben, doch Einzelhändler sind unsicher, wann oder ob sie diese erhalten werden.

Ungewisser Ausblick

"Ich weiß einfach nicht, wie lange dieser Krieg andauern wird", sagte Spring gegenüber der AP. "Ich weiß nicht, wie lange die Straße von Hormus blockiert sein wird. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs und die Zollrückerstattungen erfolgen werden. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können, und dann entsprechend reagieren, wenn wir mehr erfahren."

Bislang verzeichnet Macy's noch keine Erhöhung der Transportkosten, doch sollte der Iran-Konflikt andauern, könnte sich dies laut Spring ändern. Das Unternehmen könne einige Kosten absorbieren, müsse aber letztlich einen Teil an die Kunden weitergeben.

Modernisierungsstrategie zeigt erste Erfolge

Seit Spring Anfang 2024 die Führung übernahm, hat Macy's unrentable Filialen geschlossen und Millionen in die Modernisierung anderer Standorte investiert. Der Konzern hat den Kundenservice verstärkt und versucht, sein Luxusgeschäft durch exklusive Waren von Wettbewerbern abzuheben.

Im dreimonatigen Zeitraum bis zum 31. Januar erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 507 Millionen Dollar oder 1,84 Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum waren es 342 Millionen Dollar oder 1,21 Dollar je Aktie. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,67 Dollar für das jüngste Quartal.

Der Nettoumsatz ging leicht von 7,68 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 7,64 Milliarden Dollar zurück, was die Filialschließungen widerspiegelt.

Die vergleichbaren Umsätze - Verkäufe in etablierten Online-Kanälen und stationären Geschäften - stiegen um 1,8 Prozent. Dies lag unter dem Anstieg von 3,2 Prozent im dritten Geschäftsquartal, der auf einen Zuwachs von 1,9 Prozent im zweiten Quartal folgte. Diese Zahlen umfassen lizenzierte Geschäftsbereiche wie Kosmetik.

Analysten hatten laut FactSet mit 1,57 Dollar je Aktie bei Umsätzen von 7,51 Milliarden Dollar für das jüngste Quartal gerechnet.

Die vergleichbaren Gesamtumsätze von Macy's stiegen um 0,4 Prozent für das Quartal. Bei den 125 modernisierten Standorten legten die vergleichbaren Umsätze jedoch um 0,9 Prozent zu - ein ermutigendes Zeichen nach den erheblichen Investitionen.

Prognose für das Geschäftsjahr

Für das laufende Jahr erwartet Macy's Nettoumsätze zwischen 21,4 und 21,65 Milliarden Dollar. Die vergleichbaren Umsätze sollen zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen. Das Ergebnis je Aktie wird in einer Spanne von 1,90 bis 2,10 Dollar prognostiziert.

Analysten rechnen laut FactSet mit 2,20 Dollar je Aktie bei Umsätzen von 20,97 Milliarden Dollar.

Macy's-Aktie zieht an

An der NYSE legt die Macy's-Aktie zeitweise 5,73 Prozent auf 17,89 US-Dollar zu. In den letzten zwölf Monaten ging es 31,16 Prozent nach oben, seit Jahresanfang schlägt allerdings ein Minus von 18,87 Prozent zu Buche.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.at