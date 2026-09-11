Macys: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Macys gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Macys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at