Macys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Macys ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Macys die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,14 Prozent auf 7,92 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Macys hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 22,62 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,20 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 21,65 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at