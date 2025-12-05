Macys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Macys hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Macys 26,53 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,34 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at