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20.03.2026 06:31:28
Macys öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Macys äußerte sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Mit einem EPS von 0,01 BRL lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Macys mit 0,010 BRL je Aktie genauso viel verdiente.
Mit einem Umsatz von 42,58 Milliarden BRL, gegenüber 47,81 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,95 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 BRL. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 125,14 Milliarden BRL – eine Minderung um 0,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 126,12 Milliarden BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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