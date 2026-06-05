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05.06.2026 06:31:29
Macys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Macys hat am 03.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Macys einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 4,89 Milliarden USD gegenüber 4,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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