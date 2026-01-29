29.01.2026 13:30:57

Macy’s Stock Is Up 34%, but One Fund Just Cut $10 Million From the Retail Bet

On January 28, Dupree Financial Group disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 486,867 shares of Macy's (NYSE:M) in the fourth quarter, an estimated $9.97 million transaction based on average quarterly pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 28, Dupree Financial Group sold 486,867 shares of Macy's during the fourth quarter. The estimated value of the shares sold was $9.97 million, calculated using the mean unadjusted close for the period. Meanwhile, the fund's position value at quarter-end dropped by $7.40 million, a figure that includes both trading activity and market price changes.After the sale, Macy's represented 2.6% of Dupree Financial Group, LLC's 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:06 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen