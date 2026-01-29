|
29.01.2026 13:30:57
Macy’s Stock Is Up 34%, but One Fund Just Cut $10 Million From the Retail Bet
On January 28, Dupree Financial Group disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 486,867 shares of Macy's (NYSE:M) in the fourth quarter, an estimated $9.97 million transaction based on average quarterly pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 28, Dupree Financial Group sold 486,867 shares of Macy's during the fourth quarter. The estimated value of the shares sold was $9.97 million, calculated using the mean unadjusted close for the period. Meanwhile, the fund's position value at quarter-end dropped by $7.40 million, a figure that includes both trading activity and market price changes.After the sale, Macy's represented 2.6% of Dupree Financial Group, LLC's 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.