05.12.2025 06:31:29
Macys: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Macys stellte am 03.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Macys 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Macys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
