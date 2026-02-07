Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
07.02.2026 01:26:00
Madden NFL 26 Rushes to Xbox Game Pass in February
Play your own Big Game at home on your Xbox.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:01
|Montagshandel in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
16:03
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schock für Microsoft-Aktie: Stifel-Analyst senkt Kursziel enorm (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Microsoft-Aktie zwischen KI-Fantasie und Kursdruck: Hohe Investitionen verunsichern Anleger (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones leichter (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|06.02.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 900,00
|-0,20%
|Microsoft Corp.
|346,35
|2,02%
