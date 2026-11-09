'Made in Germany' gefragt - Ausfuhren legen im September zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Exporteure haben nach zwei Dämpfern in Folge im September wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 141,1 Milliarden Euro wurden ins Ausland verkauft und damit 2,0 Prozent mehr als im August des laufenden Jahres.

Auch im Vergleich zum September 2025 gab es ein Plus, wie das Statistische Bundesamt mitteilte: Die Ausfuhren lagen anhand vorläufiger Daten kalender- und saisonbereinigt um 7,7 Prozent höher.

Wichtigster Einzelmarkt waren erneut die Vereinigten Staaten: In die USA exportierten deutsche Unternehmen im September Waren im Wert von 13,4 Milliarden Euro.

Das waren zwar 0,5 Prozent weniger als im August 2026, aber 10,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - und das trotz der Zollpolitik der US-Regierung von Donald Trump ./ben/DP/zb