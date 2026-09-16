Made in Italy 1 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Made in Italy 1 ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Made in Italy 1 die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Made in Italy 1 ein EPS von 1,41 EUR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 886,7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Made in Italy 1 einen Umsatz von 829,1 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at