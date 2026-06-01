|
01.06.2026 06:31:29
Madhav Infra Projects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Madhav Infra Projects hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 INR je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,60 Prozent auf 2,54 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,72 Prozent auf 6,10 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,02 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.