Madhav Infra Projects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Madhav Infra Projects hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,60 Prozent auf 2,54 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,960 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,72 Prozent auf 6,10 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,02 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at