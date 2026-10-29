Madhav Infra Projects präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Madhav Infra Projects hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Madhav Infra Projects mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 24,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at