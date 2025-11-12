Madhav Infra Projects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Madhav Infra Projects veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 INR. Im Vorjahresviertel hatte Madhav Infra Projects 0,150 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Madhav Infra Projects mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at