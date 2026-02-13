|
Madhav Marbles Granites stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Madhav Marbles Granites ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Madhav Marbles Granites die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,55 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Madhav Marbles Granites -0,360 INR je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Madhav Marbles Granites 66,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68,5 Millionen INR umgesetzt worden.
